Спрос на майонез в РФ упал на 4% за год

Продажи майонеза в России с августа 2024 года по июль 2025 года сократились на 4% по сравнению с предыдущим годовым периодом. Такие данные приводит исследовательская компания «Нильсен», сообщает «Ъ».
Средняя розничная цена майонеза в июле составила 309,3 рубля за килограмм, что на 7% выше показателя годичной давности. Общий спрос в категории растительных масел и соусов также упал на 2,8%. Аналитическая компания NTech тоже зафиксировала отрицательную динамику, оценивая падение розничных продаж майонеза в 1,2% за период с июля 2024 года по июнь 2025 года.
Согласно данным аналитиков, тенденция снижения спроса на майонез наблюдается с конца 2019 года и связана с растущей популярностью здорового образа жизни. Частично падение компенсируется переключением потребителей на соусы на основе майонеза, продажи которых выросли на 2,1%.
Несмотря на рост сегмента соусов, их доля в денежном выражении (24,9%) остается на 9,4 процентного пункта ниже доли майонеза. По данным Масложирового союза, на соусы приходится только 10% рынка майонезной продукции.
