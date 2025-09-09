Спрос на майонез в РФ упал на 4% за год

Средняя розничная цена майонеза в июле составила 309,3 рубля за килограмм, что на 7% выше показателя годичной давности. Общий спрос в категории растительных масел и соусов также упал на 2,8%. Аналитическая компания NTech тоже зафиксировала отрицательную динамику, оценивая падение розничных продаж майонеза в 1,2% за период с июля 2024 года по июнь 2025 года.