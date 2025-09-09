«Уральские авиалинии» открестились от поборов с пассажиров

В авиакомпании «Уральские авиалинии» (базируется в Екатеринбурге) отвергают свою причастность к сборам, которые были признаны прокуратурой незаконными. Об этом сообщает агентство «Москва».
В компании заявили, что установивший сбор агент не имеет отношения к перевозчику. Агент по поручению авиакомпании выполнял представительские функции в аэропорту.
ЕАН писал, что свердловская транспортная прокуратура добилась отмены сервисного сбора, который «Уральские авиалинии» незаконно взимали с пассажиров в Жуковском. Представительство авиакомпании в подмосковном городе осуществляло ООО «Аэродом». В период с ноября 2024 года по август 2025 года при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа в размере 500 рублей.
Аналогичным образом прокуратура в апреле оспорила сервисный сбор, который взимался с пассажиров «Уральских авиалиний» в аэропорту Сочи. Агентство, работавшее по поручению перевозчика, с января 2025 года взимало по 600 рублей с клиентов за оформление сервисов, включая регистрацию ручной клади и багажа, что нарушает нормы действующего законодательства. Прокуратура подала протест на действия агента, после чего сбор был отменен. Авиакомпания также заявляла, что не имеет отношения к сбору в Сочи.