«Уральские авиалинии» открестились от поборов с пассажиров

Аналогичным образом прокуратура в апреле оспорила сервисный сбор, который взимался с пассажиров «Уральских авиалиний» в аэропорту Сочи. Агентство, работавшее по поручению перевозчика, с января 2025 года взимало по 600 рублей с клиентов за оформление сервисов, включая регистрацию ручной клади и багажа, что нарушает нормы действующего законодательства. Прокуратура подала протест на действия агента, после чего сбор был отменен. Авиакомпания также заявляла, что не имеет отношения к сбору в Сочи.