Расплачиваться криптовалютой можно будет в городе Алатау

По его словам, уже подготовлены необходимые документы.
По цифровому городу Alatau City будет разработана архитектура Smart City с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в его экосистеме.
Он также прокомментировал поручение президента по созданию Центра регуляторного интеллекта.
Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта.