Расплачиваться криптовалютой можно будет в городе Алатау

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по созданию архитектуры Smart City для Alatau City, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, уже подготовлены необходимые документы.

По цифровому городу Alatau City будет разработана архитектура Smart City с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в его экосистеме.

сказал Мадиев

Он также прокомментировал поручение президента по созданию Центра регуляторного интеллекта.

Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта.

отметил министр