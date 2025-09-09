Названы количество и доход россиян за чертой бедности

Во втором квартале текущего года 7,4 процента россиян оказались за чертой бедности. Это почти 11 миллионов человек. Статистики отмечают, что такими считают граждан, чей уровень дохода ославляет менее 16 863 рублей.
При этом фиксируется снижение количества бедных россиян. По итогу первого полугодия численность населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 11,6 млн человек — это 8% россиян. В кабмине называли эти показатели историческим минимумом.
Что касается доходов, то во 2 квартале они достигли 29,9 трлн рублей, что на 16% выше показателя годом ранее. Реальные денежные доходы населения выросли на 5,6%, и продолжают расти. Потребительские цены же выросли почти на 10 процентов.
Напомним, что ранее в ходе ВЭФ Владимир Путин поставил задачу — экономика России должка быть экономикой высоких зарплат. Выплаты россиянам неуклонно растут в последние годы, однако в 2025 рост зарплат несколько замедлился, утверждали различные источники.