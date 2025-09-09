Туристическая инфраструктура Приморья получит мощный импульс: от «Тропы осьминога» до всесезонного курорта

Трутнев инициировал проект «Тропы Дальнего Востока» в 2024 году. В течение двух лет в регионах округа планируется обустроить 118 километров пеших маршрутов, где появятся визит-центры, смотровые площадки и зоны отдыха. Финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей выделено в рамках единой президентской субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже ведутся работы на 18 маршрутах в девяти субъектах, включая «Тропу осьминога» в Находке и велотрассы на острове Русском.