Китай сократил закупки леса у Красноярского края на 16%

Экспорт древесины из Красноярского края в Китай значительно сократился за первые восемь месяцев 2025 года.
По данным регионального управления Россельхознадзора, объемы поставок в Поднебесную уменьшились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на снижение, Китай остается основным импортером красноярского леса, занимая 77% от общего объема экспорта против прежних 82%. Общий объем экспорта лесопродукции из региона сократился на 10,7%, составив 2,5 млн кубических метров.
В то же время на внутреннем рынке наблюдается положительная динамика. Поставки древесины в российские регионы выросли на 33%, достигнув 2,7 млн кубометров. Основными потребителями красноярского леса стали Иркутская область и Краснодарский край.
Аналитики связывают изменение экспортной динамики с переориентацией лесопромышленного комплекса на внутренний рынок и развитием глубокой переработки древесины внутри региона.