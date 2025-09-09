Ричмонд
Россияне стали реже покупать один продукт

Жители России стали реже покупать майонез в розницу, утверждает kommersant.ru. Сокращение составило 4 процента за 12 месяцев.

Другие виды растительных масел и соусов также стали менее популярны, но снижение оказалось в среднем меньшим, чем для майонеза, составив 2,8 процента.

Россияне стали чаще покупать майонезные соусы, но даже с учетом данного фактора популярность майонеза снижается.

