Россияне стали реже покупать один продукт

Жители России стали реже покупать майонез в розницу, утверждает kommersant.ru. Сокращение составило 4 процента за 12 месяцев.
Жители России стали реже покупать майонез в розницу, утверждает kommersant.ru. Сокращение составило 4 процента за 12 месяцев.
Другие виды растительных масел и соусов также стали менее популярны, но снижение оказалось в среднем меньшим, чем для майонеза, составив 2,8 процента.
Россияне стали чаще покупать майонезные соусы, но даже с учетом данного фактора популярность майонеза снижается.
Читайте материал «Путин посетит Таджикистан».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.