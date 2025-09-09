Ричмонд
Силуанов допустил рост госдолга сверх плана в 2025 году

Министерство финансов России планирует дополнительно увеличить объем государственных заимствований в 2025 году относительно запланированного уровня. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью.

Текущий уровень госдолга России остается низким — около 15% ВВП, что позволяет увеличивать его до 20−25%, отметил Силуанов.

«Можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета», — подчеркнул министр для радио РБК. Конкретные цифры дополнительных заимствований он не привел.

По действующему бюджету на 2025 год, размер государственного долга утвержден на уровне 35,41 трлн рублей (16,5% ВВП), из которых 29,38 трлн рублей составляют внутренние обязательства, а 6 трлн рублей — внешние. Чистое привлечение через размещение ОФЗ ожидалось на уровне 3,37 трлн рублей.

Силуанов отметил, что текущий уровень госдолга России остается низким — около 15% ВВП, что позволяет увеличивать его до 20−25%. Однако министр выделил три основных ограничителя: недостаточная емкость внутреннего финансового рынка, высокая стоимость обслуживания заимствований (около 14% годовых) и влияние объема долга на денежно-кредитную политику ЦБ.

«Чем больше мы занимаем, тем меньше возможностей будет у Центрального банка снижать процентную ставку», — констатировал Силуанов. Он добавил, что Минфин ведет диалог с «дружественными партнерами» для привлечения внешних инвесторов в российские долговые инструменты.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением сократить объем государственных заимствований для покрытия дефицита федерального бюджета. По его мнению, Минфину стоит искать альтернативные источники финансирования, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику.

