Силуанов допустил рост госдолга сверх плана в 2025 году

«Можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета», — подчеркнул министр для радио РБК. Конкретные цифры дополнительных заимствований он не привел.