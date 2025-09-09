Пермь возобновляет авиасообщение с Вьетнамом

Полетная программа рассчитана до 30 декабря 2025 года.
Тип воздушного судна — Boeing 767. Время в пути составит девять часов.
Полеты из Перми во Вьетнам были остановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы во вьетнамский город Камрань. Осуществлять полеты будет авиакомпания Azur Air. Всего запланировано четыре рейса, первый вылет 24 ноября 2025 года.
Полетная программа рассчитана до 30 декабря 2025 года.
Тип воздушного судна — Boeing 767. Время в пути составит девять часов.
Полеты из Перми во Вьетнам были остановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.