В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. В Крыму остаются не оформленными более 26 тысяч участков в садово-некоммерческих товариществах, упрощенный порядок их оформления закончится в 2027 году. Об этом напомнил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 719 СНТ, на территории которых расположено более 77 тысяч земельных участков. Из них официально оформлено более 51 тысячи. Специалисты советуют гражданам, которые этого еще не сделали — а таких более 26 тысяч, — не откладывать вопрос в долгий ящик и дооформить все документы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что граждане, которым до марта 2014 года были распределены участки в садоводческих товариществах, могут оформить правоустанавливающие документы по упрощенной схеме до 1 января 2027 года. Далее участок можно будет оформить только на общих основаниях. В этом случае придется подтверждать совокупность многих условий и, как показывает практика, чаще всего по причине отсутствия необходимых архивных документов дело решается в суде.

«Подчеркну, что оформить документы в собственность можно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ. Для предоставления земельного участка в собственность нужно обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым», — добавил глава региона.

Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.

