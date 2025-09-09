В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года

«По предварительным данным, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 719 СНТ, на территории которых расположено более 77 тысяч земельных участков. Из них официально оформлено более 51 тысячи. Специалисты советуют гражданам, которые этого еще не сделали — а таких более 26 тысяч, — не откладывать вопрос в долгий ящик и дооформить все документы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.