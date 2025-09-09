В Перми начали готовить площадку под новое общественное пространство в районе рынка

По его информации, инвестор приступил к расчистке площадки для будущей застройки. На этом месте появятся новые общественные зоны — пешеходный зеленый бульвар и площадь, доступные для всех горожан. Также здесь планируют создать торговые помещения, которые будут удобны для малого бизнеса.