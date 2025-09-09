В Перми начали готовить площадку под новое общественное пространство в районе рынка

В Перми стартовали работы по демонтажу старых построек на участке рядом с Центральным рынком. Речь идет о территории, расположенной между шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской. Об этом сообщал в своем телеграм-канале Павел Черепанов.
По его информации, инвестор приступил к расчистке площадки для будущей застройки. На этом месте появятся новые общественные зоны — пешеходный зеленый бульвар и площадь, доступные для всех горожан. Также здесь планируют создать торговые помещения, которые будут удобны для малого бизнеса.
Ранее «Комсомолка» писала, что рядом с зоопарком планируется развивать жилой микрорайон «Авиагородок». Для этого расселят и снесут старые аварийные дома общей площадью 5,8 тыс. кв. метров. На освободившемся пространстве инвестор построит современное жилье, школу, общественный центр, детскую стоматологию и центр творчества.