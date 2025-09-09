Курган возглавил рейтинг городов с самыми подорожавшими новостройками

Курган стал лидером по росту цен на новостройки в августе.
В августе Курган стал лидером по росту стоимости строящейся жилой площади в России. Цена за квадратный метр в Кургане выросла на 11,6%, опередив остальные крупные города России. Такая динамика демонстрирует общий тренд на подорожание новостроек в стране. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты портала о недвижимости.
«Больше всего стоимость единицы жилой площади увеличилась в Кургане (+11,6%), Севастополе (+9,4%), Магнитогорске (+9,1%), Владикавказе (+6,2%) и Сургуте (+5,9%)», — говорится в отчете федерального портала «Мир Квартир».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКвартирный коллапс: в Кургане произошел бум из-за продажи комнат для жилья.
Средняя цена квартиры в Кургане в августе составила 6,3 миллиона рублей, что на 9,1% больше по сравнению с июлем. Таким образом, Курган стал лидером по приросту стоимости жилой площади (+11,6%), достигнув в среднем 118 571 рублей за квадратный метр.
В Москве новостройки подорожали на 1,2%, в Подмосковье — на 1,3%, в то время как в Санкт-Петербурге цена за квадратный метр снизилась на 1,4%. Средняя стоимость квадратного метра по всем российским городам выросла на 1,3% и достигла 150,5 тысяч рублей.
Ранее в Кургане также отмечался значительный рост цен на комнаты для жилья — за год они подорожали на 17,5% при сокращении предложения на 43%. Кроме того, в июле рынок аренды в городе показал уверенный рост, особенно по двухкомнатным квартирам, что связывали с началом учебного года. Эти тенденции отражают общий дефицит доступного жилья в регионе и усиливают спрос на покупку недвижимости.