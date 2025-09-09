Курган возглавил рейтинг городов с самыми подорожавшими новостройками

Ранее в Кургане также отмечался значительный рост цен на комнаты для жилья — за год они подорожали на 17,5% при сокращении предложения на 43%. Кроме того, в июле рынок аренды в городе показал уверенный рост, особенно по двухкомнатным квартирам, что связывали с началом учебного года. Эти тенденции отражают общий дефицит доступного жилья в регионе и усиливают спрос на покупку недвижимости.