Из Хабаровска запускают прямые рейсы на Филиппины

Новости, Хабаровск. С 28 октября международный аэропорт Хабаровска открывает прямое авиасообщение с Филиппинами. Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять еженедельные рейсы по маршруту Хабаровск — Калибо (остров Боракай) на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полеты запланированы на каждую неделю по вторникам с вылетом в 6:40 по местному времени. Общее время в пути составит около 8,5 часа с технической посадкой в китайском городе Нинбо. Это направление станет первым регулярным рейсом из Хабаровска на Филиппины.
Период с октября по май считается оптимальным для посещения Филиппин благодаря идеальным погодным условиям, чистому морю и возможностям для дайвинга и снорклинга. Продажа билетов уже началась через туроператора кассы аэропорта и на официальном сайте воздушной гавани. Новый маршрут расширит возможности дальневосточных туристов для путешествий в Юго-Восточную Азию.