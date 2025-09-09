Из Хабаровска запускают прямые рейсы на Филиппины

Полеты запланированы на каждую неделю по вторникам с вылетом в 6:40 по местному времени. Общее время в пути составит около 8,5 часа с технической посадкой в китайском городе Нинбо. Это направление станет первым регулярным рейсом из Хабаровска на Филиппины.