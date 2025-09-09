В Татарстане увеличат квоту для рабочих из Индии

Согласно данным министерства труда РТ, в этом году индийские граждане занимаются работой в регионе в таких профессиях, как монтажники стальных и железобетонных конструкций, инженеры, швеи и шеф-повара. Один индиец был нанят на должность преподавателя, а другой — на должность мастера цеха. При этом в строительной сфере по-прежнему большинство составляют граждане бывших союзных республик.