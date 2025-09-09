В Татарстане увеличат квоту для рабочих из Индии

Квота на привлечение работников из Индии в Татарстан на 1 сентября 2025 года составила 707 человек. Это существенно больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ.
По состоянию на август 2025 года, в регионе были трудоустроены 132 гражданина Индии. В целом предприятия республики подали в Минтруд России заявки на прием более 11,7 тыс. иностранных работников.
Согласно данным министерства труда РТ, в этом году индийские граждане занимаются работой в регионе в таких профессиях, как монтажники стальных и железобетонных конструкций, инженеры, швеи и шеф-повара. Один индиец был нанят на должность преподавателя, а другой — на должность мастера цеха. При этом в строительной сфере по-прежнему большинство составляют граждане бывших союзных республик.
Отметим, в прошлом году в республике были трудоустроены 138 граждан Индии.