Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года

Минфин России планирует продать аэропорт «Домодедово» до конца текущего года, сообщил глава Министерства Антон Силуанов.
«Мы рассматриваем возможность продажи аэропорта “Домодедово”. Однако пока неясно, успеем ли мы завершить эту сделку до конца года. Наша цель — максимально быстро реализовать этот имущественный комплекс», — заявил министр финансов в интервью РБК.
Силуанов также сообщил, что существует кандидат на покупку аэропорта.
«Мы обязательно проведем открытые торги, чтобы обеспечить рыночную цену и конкурентную борьбу», — отметил он.
Добавим, аэропорт «Домодедово» перешел под контроль государства летом текущего года.
Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.Читать дальше