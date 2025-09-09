Современную карту недр Казахстана начнут создавать с 2026 года

На эти цели в текущем году из резерва Правительства выделены средства на разработку проектно-сметных документаций на проведение геологической съемки второго поколения (масштаб 1:50 000).
Работы по созданию карты начнут с 2026 года. В ходе проекта подготовят современные геологические карты с использованием данных аэрогеофизики, геохимии, анализа спутниковых снимков и других современных методов.
Ранее Нагаспаев сообщил, что Казахстан запускает проекты по переработке редкоземельных металлов.
Вчера, 8 сентября, в своем Послании Президент Казахстана поручил составить новые цифровые карты недр страны. Он отметил, что предыдущие всеобъемлющие аэрогеофизические исследования уже устарели.