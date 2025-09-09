Ричмонд
На Кубани корма и продукты подорожают из-за плохого урожая

Кубанская засуха спровоцирует рост цен на продукты и корма.

Источник: Комсомольская правда

Плохой урожай зерна на Кубани из-за летней засухи неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания и кормов для скота. Экономист Роман Иноземцев прогнозирует рост цен уже этой осенью.

— Сокращение урожая зерновых приведет к росту цен на корма скоту, следовательно, к росту цен на мясо и молоко, — пояснил он в разговоре с «КП»-Кубань.

Экономист Иноземцев говорит, что аграрии попытаются компенсировать убытки и инфляционные процессы в экономике. Поэтому подорожание коснется не только хлеба и круп, но и овощей (свеклы, моркови, картофеля), а также продукции животноводства.

Вице-губернатор Андрей Коробка признал, что валовый сбор зерна значительно ниже прошлогодних показателей. В этом году намолотили 9,3 млн тонн зерна, тогда как в 2024-ом было 13,5 млн тонн.