Рубль, юань и евро: чего ждать от курсов валют в Казахстане

Торги понедельника по доллару США завершились на отметке 535,09 тенге. Нефтяной сектор пока без особых перемен: у инвесторов слишком много факторов влияния в один промежуток времени. Баррель Brent консолидируется в районе $66,39.
Отношение к риску остаётся стабильным. Рост тенге к доллару может быть связан с капитуляцией «американца» на глобальном уровне: рынки ждут, что Федрезерв через неделю снизит процентную ставку и даст аналогичный сигнал для октября. Это оказывает давление на USD и поддерживает отскок в торгуемых валютах.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник следующие:
- доллар США — 530−540 тенге,
- евро — 620−635 тенге,
- рубль — 6,50−6,70 тенге,
- китайский юань — 75−76 тенге.