Рубль, юань и евро: чего ждать от курсов валют в Казахстане

Тенге продолжает дорожать: отличный сигнал. Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США ещё немного укрепил позиции, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Торги понедельника по доллару США завершились на отметке 535,09 тенге. Нефтяной сектор пока без особых перемен: у инвесторов слишком много факторов влияния в один промежуток времени. Баррель Brent консолидируется в районе $66,39.

Отношение к риску остаётся стабильным. Рост тенге к доллару может быть связан с капитуляцией «американца» на глобальном уровне: рынки ждут, что Федрезерв через неделю снизит процентную ставку и даст аналогичный сигнал для октября. Это оказывает давление на USD и поддерживает отскок в торгуемых валютах.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник следующие:

  • доллар США — 530−540 тенге,
  • евро — 620−635 тенге,
  • рубль — 6,50−6,70 тенге,
  • китайский юань — 75−76 тенге.