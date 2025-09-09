Рубль, юань и евро: чего ждать от курсов валют в Казахстане

Отношение к риску остаётся стабильным. Рост тенге к доллару может быть связан с капитуляцией «американца» на глобальном уровне: рынки ждут, что Федрезерв через неделю снизит процентную ставку и даст аналогичный сигнал для октября. Это оказывает давление на USD и поддерживает отскок в торгуемых валютах.