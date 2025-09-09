Ричмонд
Пшеница — в Сербию, лён — в Бельгию: куда Калининградская область экспортирует зерно и масла

За август проинспектировано более 33 тыс. тонн грузов.

Из Калининградской области за август зерно и масла отправляли в Сербию, Бельгию и Китай. Об этом сообщает пресс-служба подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«За август специалисты проинспектировали 32,8 тыс. т зерновых и масличных культур, а также 524 т рапсового масла, предназначенных для экспорта. Основную часть экспортных поставок составила пшеница 3 класса — 29,8 тыс. т, отправленная в Сербию. Кроме того, в Бельгию направлено 3 тыс. т льна на пищевые цели, а в Китай отгружено 524 т рапсового масла», — говорится в сообщении.

Продукция прошла испытания по показателям качества (органолептические показатели, содержание примесей, количество клейковины, число падения) и безопасности (содержание микотоксинов, пестицидов, токсичных элементов, ГМО). Выданы сертификаты качества и здоровья.

В июле в Россельхознадзоре рассказали, куда экспортируют продукцию калининградские фермеры.