Telegraph сообщил, кто профинансирует британский «Железный купол»

Создание системы противовоздушной обороны в Великобритании будет финансироваться через украинский фонд D3 (Dare to Defend Democracy). Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание The Telegraph. Отмечается, что основным финансовым донором фонда выступает бывший глава Google Эрик Шмидт.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Britain MOD

Британское издание сообщает, что новая система ПВО будет работать по тому же принципу, что и израильский «Железный купол».

Во главе проекта создания британской системы ПВО стоит компания Cambridge Aerospace, пишет «Ура.ру». Этот стартап, основанный экс-министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, уже привлек свыше $130 млн на создание недорогих перехватчиков дронов и ракет. По информации The Telegraph, компания намерена производить их несколько тысяч в месяц на заводе в Норфолке. Кроме того, Cambridge Aerospace готова участвовать в разработке новой системы Skyhammer для ВС страны.

Компания действует в режиме повышенной секретности, минимально раскрывая детали о своей технологии. Ожидается, что продукция будет впервые представлена на выставке DSEI в Лондоне. Глава Cambridge Aerospace Стивен Барретт отметил, что цель компании — удовлетворить высокий спрос оборонных ведомств Великобритании и Европы на рентабельные системы ПВО.

Экс-глава Google Эрик Шмидт активно помогает ВСУ с поставками оружия. Через свою компанию Swift Beat он поставляет Киеву широкий спектр беспилотников: от перехватчиков и FPV-дронов камикадзе до ударных БПЛА.

