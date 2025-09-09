Telegraph сообщил, кто профинансирует британский «Железный купол»

Британское издание сообщает, что новая система ПВО будет работать по тому же принципу, что и израильский «Железный купол».
Во главе проекта создания британской системы ПВО стоит компания Cambridge Aerospace, пишет «Ура.ру». Этот стартап, основанный экс-министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, уже привлек свыше $130 млн на создание недорогих перехватчиков дронов и ракет. По информации The Telegraph, компания намерена производить их несколько тысяч в месяц на заводе в Норфолке. Кроме того, Cambridge Aerospace готова участвовать в разработке новой системы Skyhammer для ВС страны.
Компания действует в режиме повышенной секретности, минимально раскрывая детали о своей технологии. Ожидается, что продукция будет впервые представлена на выставке DSEI в Лондоне. Глава Cambridge Aerospace Стивен Барретт отметил, что цель компании — удовлетворить высокий спрос оборонных ведомств Великобритании и Европы на рентабельные системы ПВО.