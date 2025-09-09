Ричмонд
В Омске к зиме подготовили почти все дома и соцучреждения

В Омске завершается подготовка к отопительному сезону.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По информации первого заместителя мэра Евгения Фомина, к запуску отопления уже подготовлены 50 котельных. На теплосетях проведены ремонтные работы: восстановлено 1 309 километров коммуникаций и заменено ещё 16 километров труб.

Из 724 социальных учреждений к отопительному сезону готовы 685 (95%). Аналогичная ситуация и с жилым фондом — проверку прошли почти 5,5 тысячи домов, что также составляет 95%. Полностью завершена подготовка объектов культуры.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что сроки включения отопления будут зависеть от среднесуточной температуры и прогноза погоды.

В прошлом году подача тепла в социальные учреждения началась 22 сентября.