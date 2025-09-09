В Омске к зиме подготовили почти все дома и соцучреждения

По информации первого заместителя мэра Евгения Фомина, к запуску отопления уже подготовлены 50 котельных. На теплосетях проведены ремонтные работы: восстановлено 1 309 километров коммуникаций и заменено ещё 16 километров труб.
Из 724 социальных учреждений к отопительному сезону готовы 685 (95%). Аналогичная ситуация и с жилым фондом — проверку прошли почти 5,5 тысячи домов, что также составляет 95%. Полностью завершена подготовка объектов культуры.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что сроки включения отопления будут зависеть от среднесуточной температуры и прогноза погоды.
В прошлом году подача тепла в социальные учреждения началась 22 сентября.