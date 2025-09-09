Ричмонд
В Самаре сносят многоэтажный недострой на проспекте Карла Маркса

Начались работы по сносу комплекса в Самаре, который стоял заброшенным около 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начали сносить недостроенный комплекс на проспекте Карла Маркса. Его высота соответствует уровню 9-этажного дома. Около 20 лет недострой находился среди жилых домов.

О начале работ сообщил в своем телеграм-канале самарский блогер Евгений Щёкин. По его словам, из-за сноса кругом стоит пыль, а стоящие рядом машины покрылись ее слоем.

На снос здания потратят 127 миллионов рублей: именно столько составляет цена контракта, торги завершились не так давно. Площадь недостроя превышает 18 тысяч квадратных метров.