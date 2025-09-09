Ричмонд
Лукашенко проведет встречу с белорусскими банкирами

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с руководством банковской системы страны, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

В совещании примут участие глава Нацбанка Роман Головченко, команда регулятора, правительство и руководители белорусских банков.

«Всего — 255 участников», — отмечается в сообщении близкого к пресс-службе главы государства Telegram-канала.

Встречу с банковским сообществом Беларуси Лукашенко анонсировал еще 12 августа, когда принимал с докладом председателя правления Нацбанка Головченко.

Прежде всего, для того чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка.

заявил тогда белорусский лидер

По его словам, в банках «лишних» денег быть не должно: нужно, чтобы банковская система способствовала росту экономики страны.

Кроме того, на встрече с Головченко президент поднял вопрос о рынке криптовалюты в Беларуси. Эта тема обсуждалась более детально на совещании 5 сентября.

