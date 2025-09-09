Лукашенко проведет встречу с белорусскими банкирами

В совещании примут участие глава Нацбанка Роман Головченко, команда регулятора, правительство и руководители белорусских банков.
«Всего — 255 участников», — отмечается в сообщении близкого к пресс-службе главы государства Telegram-канала.
Встречу с банковским сообществом Беларуси Лукашенко анонсировал еще 12 августа, когда принимал с докладом председателя правления Нацбанка Головченко.
Прежде всего, для того чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка.
По его словам, в банках «лишних» денег быть не должно: нужно, чтобы банковская система способствовала росту экономики страны.
Кроме того, на встрече с Головченко президент поднял вопрос о рынке криптовалюты в Беларуси. Эта тема обсуждалась более детально на совещании 5 сентября.