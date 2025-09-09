В Омске опубликованы самые актуальные вакансии с зарплатой до 120 тысяч

Сервис по поиску работы HH.ru представил список самых актуальных вакансий в Омске по состоянию на 9 сентября 2025 года. Так, наибольшее внимание привлекает вакансия ведущего менеджера по продажам в отделении одного из популярных банков с зарплатой от 120 000 рублей. Для кандидатов важен опыт в продажах и хорошие коммуникативные навыки.
Также в Омске есть вакансии для инженеров ПТО с зарплатой от 68 100 до 85 100 рублей, которые могут трудиться на заводе модульных конструкций. На должность начальника химической лаборатории в НТК «Криогенная техника» требуется специалист с зарплатой от 44 000 до 48 000 рублей. Также востребованы разнорабочие с окладом от 35 000 до 40 000 рублей для работы в Омском областном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества.
Для желающих работать санитаром в сети клиник «Жемчужный слон» предлагается зарплата 40 000 рублей. Для учителей английского языка предусмотрен оклад от 10 000 до 20 000 рублей, а также есть вакансия для стажеров в сети барбершопов «Метро», где зарплата может варьироваться от 40 000 до 100 000 рублей.
Кроме того, в детский центр развития «Фарос» требуется дефектолог с зарплатой от 30 000 до 50 000 рублей, а в БУЗОО ГБ № 6 — медицинская сестра с зарплатой от 40 000 до 50 000 рублей. Для специалистов, занимающихся рекламой, открыта вакансия специалиста по маркировке рекламы с доходом 18 000 рублей.
Не менее актуальна вакансия уборщика производственных и служебных помещений в федеральной сети аптек, где предлагают зарплату 35 000 рублей.