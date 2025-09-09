В Омске опубликованы самые актуальные вакансии с зарплатой до 120 тысяч

Также в Омске есть вакансии для инженеров ПТО с зарплатой от 68 100 до 85 100 рублей, которые могут трудиться на заводе модульных конструкций. На должность начальника химической лаборатории в НТК «Криогенная техника» требуется специалист с зарплатой от 44 000 до 48 000 рублей. Также востребованы разнорабочие с окладом от 35 000 до 40 000 рублей для работы в Омском областном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества.