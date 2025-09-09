В Перми планируют обновить старый жилой квартал в Индустриальном районе

В Индустриальном районе Перми собираются снести старейшие дома — власти готовят проект комплексной застройки микрорайона «Авиагородок», расположенного недалеко от нового зоопарка. Информация об этом появилась в телегам-канале «Парламент Пермского края».
Детали проекта обсудили на выездном совещании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края, которое прошло прямо на территории нового Пермского зоопарка. Парламентариям представили план развития прилегающих территорий. По проекту, на участке площадью 11 гектаров планируется расселить и снести старые многоквартирные дома, признанные аварийными. Общая площадь подлежащего сносу жилья составляет почти 6 тысяч квадратных метров. На освободившемся месте появится современный жилой квартал с социальной инфраструктурой.
Инвестор проекта намерен построить школу, общественный центр, детскую стоматологическую поликлинику и центр дополнительного образования. Кроме того, неподалеку от зоопарка планируют открыть четырехэтажный детский развлекательный центр и семейный ресторан. Завершить все строительные работы планируют к 2026 году. Торги по отбору застройщика уже объявлены.
Павел Черепанов подчеркнул, что Пермский край делает ставку на комплексное развитие территорий. Он отметил, что создание новой городской среды включает транспортные, социальные и досуговые объекты, что позволяет улучшить качество жизни горожан.
Также Черепанов сообщил о планах по расселению аварийных домов на улице Нефтянников — в одном из старейших жилых районов Индустриального округа. По его словам, развитие этой территории станет важным шагом в обновлении городской среды.