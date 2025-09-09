В Перми планируют обновить старый жилой квартал в Индустриальном районе

Детали проекта обсудили на выездном совещании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края, которое прошло прямо на территории нового Пермского зоопарка. Парламентариям представили план развития прилегающих территорий. По проекту, на участке площадью 11 гектаров планируется расселить и снести старые многоквартирные дома, признанные аварийными. Общая площадь подлежащего сносу жилья составляет почти 6 тысяч квадратных метров. На освободившемся месте появится современный жилой квартал с социальной инфраструктурой.