Китайские автокомпании на 34% снизили ассортимент автомобилей в России

В августе 2025-го количество объявлений о продаже новых китайских автомобилей от официально представленных в РФ марок упало на 34% относительно того же периода в прошлом году. Такие данные приводятся в исследовании «Авто.ру», которое подготовили по запросу «Газеты.Ru». Речь идет как о различных моделях автокомпаний, так и о машинах одного типа, но в разных модификациях и комплектациях, что в сумме формирует широкий ассортимент выбора на платформе классифайда.