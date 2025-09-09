В Новосибирске востребованы водители, разнорабочие и курьеры

При этом президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин отметил, что многие промышленные предприятия сигнализируют о сокращении гражданских заказов. По его словам, ситуация на рынке труда меняется, если раньше промышленности не хватало кадров, то теперь соискатели снова выстраиваются в очередь для трудоустройства.