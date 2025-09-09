В Новосибирске востребованы водители, разнорабочие и курьеры

Из них 6,1 тысячи рабочие профессии, что составляет около 23% от общего числа.
Наибольший спрос сейчас на водителей, разнорабочих, упаковщиков, комплектовщиков и курьеров по 900 вакансий на каждую позицию. Также востребованы слесари, сантехники, сварщики и машинисты по 400 вакансий на каждую специальность.
Эксперты hh.ru отмечают, что соискатели находятся в выгодной позиции: можно как найти новую работу, так и подработку, особенно по «синим» профессиям. Средняя зарплата по рабочим специальностям в Новосибирске составляет 100 тысяч рублей, что выше медианной по региону (75 тысяч).
При этом президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин отметил, что многие промышленные предприятия сигнализируют о сокращении гражданских заказов. По его словам, ситуация на рынке труда меняется, если раньше промышленности не хватало кадров, то теперь соискатели снова выстраиваются в очередь для трудоустройства.