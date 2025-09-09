Burger King переедет из Кипра в калининградский офшор. Об этом сообщает Интерфакс.
«Бургер Кинг» продолжит работу как международная компания, созданная в форме общества с ограниченной ответственностью «БКР». Бизнес зарегистрировали в САР Калининградской области 1 сентября. Гендиректором указан Сергей Козлов, который возглавляет ООО «Бургер Рус».
В 2022 году Burger King приостановил поддержку маркетинга, поставок, инвестиций и развития сети ресторанов в России. В 2024-м выручка ООО «Бургер Рус» выросла на 21,2% до 90,26 млрд рублей, хотя чистая прибыль сократилась на 8,1% до 1,63 млрд рублей.
Первые сообщения об открытии ресторанов «Бургер Кинг» в Калининграде появились в апреле 2024 года.