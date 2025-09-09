Burger King переедет из Кипра в калининградский офшор

В 2022 году Burger King приостановил поддержку маркетинга, поставок, инвестиций и развития сети ресторанов в России. В 2024-м выручка ООО «Бургер Рус» выросла на 21,2% до 90,26 млрд рублей, хотя чистая прибыль сократилась на 8,1% до 1,63 млрд рублей.