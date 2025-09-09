Лукашенко: ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке не вызывает опасений

Глава государства напомнил, что с момента назначения Романа Головченко руководителем Национального банка прошло полгода. И тогда были даны конкретные поручения, прежде всего усиление роли банковской системы в поддержке экономики. Также была поставлена задача активного внедрения цифровых технологий и укрепления информационной безопасности.