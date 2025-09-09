В Омске приостановлено строительство 18-этажного долгостроя на 70 лет Октября

Строительство 18-этажного дома на улице 70 лет Октября, который возводят на месте долгостроя, вновь приостановлено. Работы на объекте ведёт компания «АртРемСтрой», которая продолжила строительство после банкротства предыдущего застройщика, оставившего проект незавершённым более десяти лет назад. Старые конструкции были демонтированы, и работы начались с нуля.
Часть квартир в новом доме изначально планировалось передать ветеранам боевых действий и обманутым дольщикам, которые много лет ожидали своего жилья. Однако недавно строительство замедлилось. Об этом сообщил телеграм-канал «Новый Омский форум».
В пресс-службе министерства строительства Омской области ngs55.ru сообщили, что возобновление строительства планируется в четвёртом квартале 2025 года. В данный момент решается вопрос о выделении дополнительного финансирования для завершения проекта.