В Омске приостановлено строительство 18-этажного долгостроя на 70 лет Октября

Строительство 18-этажного дома на улице 70 лет Октября, который возводят на месте долгостроя, вновь приостановлено. Работы на объекте ведёт компания «АртРемСтрой», которая продолжила строительство после банкротства предыдущего застройщика, оставившего проект незавершённым более десяти лет назад. Старые конструкции были демонтированы, и работы начались с нуля.