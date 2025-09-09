«То старые доллары не принимают, то навязывают услуги». Лукашенко указал банкирам на недоработки

Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять. В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.
«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя (банка. — Прим. БЕЛТА), — подчеркнул глава государства — Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других».
Президент также обратил внимание, что прибыль банков порой используется не на те цели, на которые следует, такие факты выявляются при проверках.
Случается, что кредитные брокеры работают под прикрытием, прямо как шпионы: оказывают компьютерные услуги, услуги по расшифровке кредитной истории.
«Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Не забывайте, у нас в стране около 2,5 млн пенсионеров. Около 2 млн людей живут в сельской местности».
«Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?» — спросил глава государства.
Кроме того, остается нерешенным вопрос с защитой интересов простого человека при выдаче займов физическим лицам под залог жилья. Известны случаи, когда люди фактически оказались на улице, взяв такой заем, упомянул Президент.
«Есть пробелы в регулировании лизинговых услуг, — продолжил он. — Лизинговые организации обходят ограничения по размеру авансового платежа, оставляют за собой право изменения размера платежей в одностороннем порядке. Надо этот произвол заканчивать».
В числе недоработок Президент обозначил и проблемы с проведением трансграничных платежей.
«Помимо сложностей с построением маршрутов международных платежей существует проблема организационного характера, когда предприятия вынуждены самостоятельно искать варианты проведения расчетов. При таком огромном штате Нацбанка (а у вас более 660 человек, это три белорусских правительства) вы не можете выделить группу людей на это направление?» — риторически спросил Александр Лукашенко.
По его словам, также во время проверок вскрываются факты внутреннего и внешнего мошенничества в банковской системе. «В отношении собственников банков возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов, — привел примеры Президент. — Систематически выявляются преступления, связанные с незаконным получением кредитов на основании документов, содержащих ложные сведения».
Глава государства предупредил о недопустимости подобного. «Банки, небанковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны».