«То старые доллары не принимают, то навязывают услуги». Лукашенко указал банкирам на недоработки

Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять. В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.