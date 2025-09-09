Лукашенко: сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют

«Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил $1,7 млрд. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь $3 млрд», — заявил глава государства.