Лукашенко: сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На совещании Президент поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков, которая является одним из важнейших направлений цифрового развития национальной экономики.

По его словам, использование токенов в финансовой сфере позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами.

«Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил $1,7 млрд. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь $3 млрд», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что рынок такой величины требует прозрачности, эффективного регулирования и разумного контроля. «Правительству и Национальному банку соответствующие поручения даны. Действуйте», — добавил глава государства.

