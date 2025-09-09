Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поручил проработать вопрос о создании финансово-промышленных групп

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков поручил проработать вопрос о создании финансово-промышленных групп (ФПГ), передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В целях привлечения в экономику дополнительных ресурсов для реализации инвестиционных программ Национальному банку с участием банков и госорганов целесообразно проработать вопрос о возможной экономической интеграции финансового и промышленного капиталов путем создания финансово-промышленных групп», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в Беларуси «неоднократно подступались» к таким группам. В 1995 году был принят указ, а в 1999 году — специальный закон, который, по словам Президента, в 2012 году сошел на нет.

«Создание ФПГ будет способствовать формированию новой системы инвестирования, более эффективному задействованию финансовых активов банков как потенциальных инвесторов», — считает Александр Лукашенко.

К финансированию инвестиций, подчеркнул он, должны активнее подключаться не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации, которым следует внедрять новые финансовые инструменты поддержки. Главный критерий при этом — рост их доли в ВВП.

«Кстати, у нас был эксперимент, когда ОАО “АСБ Беларусбанк” получило акции ОАО “Белшина”. Ну, и результат? С учетом того, что экспорт шин упал на 20%, опыт не очень удачный. Может быть, нет. Сегодня доложите», — добавил Александр Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше