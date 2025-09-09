Лукашенко о росте ЗВР: неправильно просто сидеть на «кубышке», деньги должны работать

В этой связи Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). «Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, — заметил Александр Лукашенко. — Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать».