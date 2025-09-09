Ричмонд
Лукашенко о росте ЗВР: неправильно просто сидеть на «кубышке», деньги должны работать

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просто сидеть сложа руки на денежной «кубышке» неправильно, деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Говоря об основных задачах для банковско-финансовой системы, глава государства подчеркнул, что важно обеспечить финансовую стабильность.

Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, — это объем золотовалютных резервов.

На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на $5 млрд.

«Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя, — обратил внимание Президент. — И просто сидеть сложа руки на “кубышке”, наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты».

Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке золотовалютные резервы поддерживались на уровне, достаточном для стабильной работы экономики. «Поэтому нужно грамотно выстраивать, а если надо — и перенастраивать нашу стратегию управления международными резервными активами», — ориентировал Президент.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на валютном рынке должна оставаться контролируемой. При этом по-прежнему необходимо не допускать чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

«Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система — все должны грамотно и четко выполнять свои функции, — обратил внимание белорусский лидер. — Ваша задача — обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка».

В этой связи Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). «Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, — заметил Александр Лукашенко. — Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать».

