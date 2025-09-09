«Не надо показывать, что вы умнее других». Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги

Еще на совещании Лукашенко заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года, назвав ее преимущества. И сообщил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025-го. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.