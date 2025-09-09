«Не надо показывать, что вы умнее других». Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.
Лукашенко назвал некоторые жалобы белорусов на банки вроде отказа в приеме старых долларовых купюр или навязывания страховых услуг. Президент сказал:
«Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других».
Также Александр Лукашенко дал установку:
«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителя банка».
Еще на совещании Лукашенко заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года, назвав ее преимущества. И сообщил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025-го. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.
Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.
Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.
Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.
А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.