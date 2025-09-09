Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Самары продолжают бороться с незаконной торговлей

В Самаре усиливают меры против незаконной лоточной торговли. На совещании, прошедшем под руководством главы города Ивана Носкова, обсудили текущие итоги и планы по ликвидации несанкционированных торговых точек.

Источник: Коммерсантъ

С начала 2025 года в городе демонтировали 185 таких объектов, что составляет 87% от запланированного объема.

Иван Носков отметил, что до конца года планируется убрать еще 28 киосков. Он подчеркнул важность информирования продавцов о запрете лоточной торговли и необходимости соблюдения новых правил. Глава города добавил, что многие предприниматели уже оформили необходимые документы и работают на муниципальных ярмарках, где могут получать субсидии.

По данным департамента экономического развития, за восемь месяцев 2025 года в Самаре составлено 894 протокола по незаконной лоточной торговле, что привело к взысканию более 1,5 млн рублей. В городе действует 41 ярмарка, где доступно 1768 торговых мест. Заместитель главы города Владислав Зотов сообщил, что работа по созданию ярмарок ведется совместно с министерством промышленности и торговли Самарской области, что обеспечивает стабильную работу производителей и гарантирует качество товаров для покупателей.