Власти Самары продолжают бороться с незаконной торговлей

По данным департамента экономического развития, за восемь месяцев 2025 года в Самаре составлено 894 протокола по незаконной лоточной торговле, что привело к взысканию более 1,5 млн рублей. В городе действует 41 ярмарка, где доступно 1768 торговых мест. Заместитель главы города Владислав Зотов сообщил, что работа по созданию ярмарок ведется совместно с министерством промышленности и торговли Самарской области, что обеспечивает стабильную работу производителей и гарантирует качество товаров для покупателей.