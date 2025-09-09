Лукашенко заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал введение в строй системы мгновенных платежей до конца 2025 года. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.
В частности, на совещании глава республики высказался о необходимости «активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей». Президент напомнил, что уже работают платежи по QR-коду. Кроме того, Лукашенко озвучил ближайшие планы:
«Не позднее конца года следует также ввести в строй систему мгновенных платежей. Это позволит людям получить еще один простой и удобный способ оплаты товаров, работ и услуг».
Поможет это и бизнесу, ведь это возможность зачислить деньги в режиме реального времени в выходные по праздникам. Ранее такого в Беларуси не было.
«Это в первую очередь — оборачиваемость денежных средств, доступная ликвидность, сокращение кассовых разрывов организаций. То есть сплошные преимущества», — заявил президент.
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги.
Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.
Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.
Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.
А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.