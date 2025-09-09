Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025

Лукашенко анонсировал введение в строй системы мгновенных платежей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал введение в строй системы мгновенных платежей до конца 2025 года. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.

В частности, на совещании глава республики высказался о необходимости «активнее внедрять современные цифровые банковские технологии при проведении платежей». Президент напомнил, что уже работают платежи по QR-коду. Кроме того, Лукашенко озвучил ближайшие планы:

«Не позднее конца года следует также ввести в строй систему мгновенных платежей. Это позволит людям получить еще один простой и удобный способ оплаты товаров, работ и услуг».

Поможет это и бизнесу, ведь это возможность зачислить деньги в режиме реального времени в выходные по праздникам. Ранее такого в Беларуси не было.

«Это в первую очередь — оборачиваемость денежных средств, доступная ликвидность, сокращение кассовых разрывов организаций. То есть сплошные преимущества», — заявил президент.

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги.

Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше