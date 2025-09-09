Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года

Лукашенко: белорусы сдают по $30 миллионов наличной валюты в день в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.

Данный факт, отметил Лукашенко, показывает идущую ускоренными темпами девалютизацию белорусской экономики.

«Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41% в декабре 2020 года до 63% в июле 2025-го. Если проще — каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по $30 миллионов», — пояснил президент страны.

Сказав о доверии государству, что выражается в оформлении банковских вкладах, Лукашенко отметил:

«В последнее время достигнуты неплохие результаты. С 2021 года срочные вклады юридических и физических лиц в белорусских рублях возросли почти в три раза».

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года.

Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше