Лукашенко: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.
Данный факт, отметил Лукашенко, показывает идущую ускоренными темпами девалютизацию белорусской экономики.
«Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41% в декабре 2020 года до 63% в июле 2025-го. Если проще — каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по $30 миллионов», — пояснил президент страны.
Сказав о доверии государству, что выражается в оформлении банковских вкладах, Лукашенко отметил:
«В последнее время достигнуты неплохие результаты. С 2021 года срочные вклады юридических и физических лиц в белорусских рублях возросли почти в три раза».
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года.
Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.
Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.
Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.
А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.