Лукашенко: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала 2025 года. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.