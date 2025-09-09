КТК завершил диагностику трансграничного участка нефтепровода

ВТД выполнялась с 23 июля 2025 года на линейной части от НПС «Курмангазы» до НПС «Астраханская» на территории Республики Казахстан и Российской Федерации. Длина обследованного участка составила 188 км. Данные работы на ответственном трансграничном участке нефтепровода проводились согласно утвержденному плану КТК.
На данный момент специалисты анализируют десятки терабайт полученных данных, в результате которого будет представлен технический отчет о текущем состоянии участка трубопровода и рекомендации по поддержанию несущей способности трубопровода и безопасной эксплуатации.
Внутритрубная диагностика включает в себя использование различных технологий и методов для выявления дефектов, коррозии и повреждений, которые могут возникнуть в течение эксплуатации трубопроводов.
Через систему КТК транспортируется до 80% экспортной нефти Казахстана.