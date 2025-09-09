«Экономика — главный показатель». Лукашенко назвал требование к банковской сфере

«Целью нашей встречи было то, что я должен был вам сказать, какие с моей стороны как главы государства будут требования к банковской сфере. Есть рост экономики, нет проблем с экономикой, расчетами и так далее — значит, работаете хорошо, — сказал Александр Лукашенко. — Нет роста экономики — никакие разговоры про ЗВР, волатильность рубля и прочей валюты не будут иметь никакого значения. Экономика — главный показатель».
Глава государства напомнил, что будущая пятилетняя программа социально-экономического развития уже активно формируется: «Ее концепцию я в целом поддержал. И в ней хочу увидеть конкретные шаги для усиления роли Национального банка как одного из драйверов экономики».
Кроме того, заметил Александр Лукашенко, нынешний председатель правления Национального банка Роман Головченко, будучи премьер-министром, хотел большей вовлеченности Нацбанка и банковской системы в экономику страны.
«И сейчас, будучи главой Нацбанка, работайте плотнее с нынешним премьером Александром Генриховичем (Турчиным. — Прим. БЕЛТА). Ведь задачи стоят перед вами общие — рост экономики и благосостояния населения, а также сдерживание цен», — подчеркнул Президент.
В целом, констатировал он, ситуация в банковской сфере непростая, но приемлемая. «Должен прямо сказать: молодцы, что в этот сложный период, когда удар наносился целенаправленно по банковской сфере, вы не дрогнули. Вы находите пути вашей активной работы, в том числе в сложном внешнеэкономическом вопросе, — сказал Александр Лукашенко. — В целом неплохо, и за это я вам весьма благодарен. Но самое главное, ни в коем случае не останавливаться».