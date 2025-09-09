«Экономика — главный показатель». Лукашенко назвал требование к банковской сфере

В целом, констатировал он, ситуация в банковской сфере непростая, но приемлемая. «Должен прямо сказать: молодцы, что в этот сложный период, когда удар наносился целенаправленно по банковской сфере, вы не дрогнули. Вы находите пути вашей активной работы, в том числе в сложном внешнеэкономическом вопросе, — сказал Александр Лукашенко. — В целом неплохо, и за это я вам весьма благодарен. Но самое главное, ни в коем случае не останавливаться».