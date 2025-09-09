Ричмонд
«Пока вне контроля». Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси

Лукашенко покритиковал рост суммы комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения, которое взимается банками. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.

«Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы», — сказал во время совещания Александр Лукашенко.

Президент, обращаясь к представителям банковского сектора страны, напомнил, что в Беларуси живет около двух с половиной миллионов пенсионеров. А порядка двух миллионов белорусов проживает в сельской местности.

«Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?» — задал вопрос президент.

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года.

Еще «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Также мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

