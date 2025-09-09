«Пока вне контроля». Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения, которое взимается банками. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил 9 сентября на совещании по банковской системе, куда собралось 255 человек.
«Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы», — сказал во время совещания Александр Лукашенко.
Президент, обращаясь к представителям банковского сектора страны, напомнил, что в Беларуси живет около двух с половиной миллионов пенсионеров. А порядка двух миллионов белорусов проживает в сельской местности.
«Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?» — задал вопрос президент.
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года.
