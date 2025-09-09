Ричмонд
В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за двух домов

В обоих случаях речь идет о состоянии подвальных помещений и фундаментов.

Источник: Комсомольская правда

9 сентября в Центральном районе Красноярска ввели режим повышенной готовности из-за состояния двух домов. Соответствующие постановления опубликовали на сайте администрации города.

Первое здание находится на проспекте Мира, 33 (объект культурного наследия «Дом Николая Гадалова с магазином и флигелем», нежилое). Его состояние может представлять угрозу чрезвычайной ситуации.

Второе — многоэтажка на Марковского, 80. Здесь специалисты зафиксировали ухудшение состояния строительных конструкций. Местных жителей обязаны проинформировать о планируемых мероприятиях.

По словам депутата краевого Законодательного собрания Ильи Зайцева, в обоих случаях речь идет о состоянии подвальных помещений и фундаментов. Сейчас оценивается необходимый объем работ, оба объекта находятся под особым контролем.