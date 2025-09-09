Лукашенко оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сидеть на «кубышке» Нацбанку и руководству других белорусских банков, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании по банковской системе страны глава Беларуси обозначил основные задачи банковско-финансовой системы, подчеркнув важность обеспечения финансовой стабильности. При этом одним из важнейших индикаторов экономической безопасности государства был назвал объем золотовалютных резервов. В Беларуси объем ЗВР на 1 сентября 2025-го достиг почти 12,5 миллиардов в долларовом эквиваленте, прибавив с начала пятилетки почти 5 миллиардов.
Лукашенко также заметил, что такому росту золотого запаса значительно поспособствовал рост мировых цен на золото, что бывает не всегда.
— Значит, и расслабляться сегодня нельзя, — предостерег он.
Также белорусский лидер подчеркнул, что деньги должны работать на выгодные для государства инвестпроекты с быстрой отдачей или же — на долгосрочные экспортные контракты.
— И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно, — заявил глава Беларуси.
Банковской системе Лукашенко дал задачу поддерживать в следующей пятилетке золотовалютные резервы на уровне, который был бы достаточным для стабильной работы экономики. А для этого заниматься грамотным выстраиванием или, при необходимости, перенастраиванием стратегии управления международными резервными активами.
Резюмируя, Лукашенко поручил, чтобы ситуация на валютном рынке оставалось контролируемой. И по- прежнему не происходило чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.