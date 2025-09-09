Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке»

Лукашенко сказал Нацбанку не сидеть на «кубышке», чтобы деньги работали.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сидеть на «кубышке» Нацбанку и руководству других белорусских банков, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании по банковской системе страны глава Беларуси обозначил основные задачи банковско-финансовой системы, подчеркнув важность обеспечения финансовой стабильности. При этом одним из важнейших индикаторов экономической безопасности государства был назвал объем золотовалютных резервов. В Беларуси объем ЗВР на 1 сентября 2025-го достиг почти 12,5 миллиардов в долларовом эквиваленте, прибавив с начала пятилетки почти 5 миллиардов.

Лукашенко также заметил, что такому росту золотого запаса значительно поспособствовал рост мировых цен на золото, что бывает не всегда.

— Значит, и расслабляться сегодня нельзя, — предостерег он.

Также белорусский лидер подчеркнул, что деньги должны работать на выгодные для государства инвестпроекты с быстрой отдачей или же — на долгосрочные экспортные контракты.

— И просто сидеть сложа руки на «кубышке», наверное, неправильно, — заявил глава Беларуси.

Банковской системе Лукашенко дал задачу поддерживать в следующей пятилетке золотовалютные резервы на уровне, который был бы достаточным для стабильной работы экономики. А для этого заниматься грамотным выстраиванием или, при необходимости, перенастраиванием стратегии управления международными резервными активами.

Резюмируя, Лукашенко поручил, чтобы ситуация на валютном рынке оставалось контролируемой. И по- прежнему не происходило чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше