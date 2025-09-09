«Осадок у людей остался». Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.