«Осадок у людей остался». Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на технический сбой со списанием денег с карт белорусов, произошедший в июле 2025-го, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании по банковской системе страны глава Беларуси потребовал, чтобы белорусские банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система грамотно и четко выполняли свои функции. И подчеркнул, что задачей банковской системы является обеспечение гарантированного осуществления платежей и безопасных расчетов. Лукашенко потребовал, чтобы в этом плане Нацбанк держал ситуацию под самым жестким контролем, сказав, как следует поступать.
— Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка, — поручил белорусский лидер.
Затем Александр Лукашенко вспомнил, как в начале июля клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на картах. Упомянув о техническом сбое, произошедшем 9 июля, белорусский президент рассказал, как на это отреагировали простые белорусы.
— Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, — подчеркнул глава республики.
А затем белорусский президент дал поручение, чтобы подобных ситуаций со списанием средств больше не происходило.
— Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации, убедительно информировать, — резюмировал президент Беларуси.
Также Александр Лукашенко оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке».
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.