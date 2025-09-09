Во Владивостоке строят и обновляют сразу несколько подпорных стен

Значительный шаг к обновлению городской инфраструктуры сделан в дальневосточной столице. В районе Сабанеева, 18 завершился ремонт очередной подпорной стены, которая теперь радует горожан своей прочностью и надёжностью. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Новая конструкция впечатляет своими масштабами — её длина составляет 96 метров. Специалисты подрядной организации провели полный комплекс работ: от демонтажа старого сооружения до монтажа современных железобетонных блоков.
Реконструкция проходила в два этапа. На первом участке был проведён капитальный ремонт, а на втором — выполнено качественное оштукатуривание и окрашивание. Результат превзошёл ожидания: теперь во Владивостоке появилась надёжная стена высотой до 6 метров.
Городские власти не останавливаются на достигнутом. В эти дни кипит работа на других объектах. На улице Луговой, 58−64 специалисты завершают финальные штрихи — основные строительные работы уже выполнены, идёт устранение мелких недочётов.
Особое внимание уделяется объекту в районе Черняховского, 13, где возводится грандиозная монолитная конструкция. Будущая стена поразит своими размерами: её длина превысит 160 метров, а высота достигнет 6 метров.