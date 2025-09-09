Во Владивостоке строят и обновляют сразу несколько подпорных стен

Значительный шаг к обновлению городской инфраструктуры сделан в дальневосточной столице. В районе Сабанеева, 18 завершился ремонт очередной подпорной стены, которая теперь радует горожан своей прочностью и надёжностью. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.