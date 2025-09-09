Ричмонд
В Казахстане упразднят неэффективные пособия и выплаты: до 1 декабря разработают новый стандарт

На заседании Правительства, посвящённом мерам по реализации Послания Президента на 2025 год, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с другими госорганами до 1 декабря текущего года разработать единый стандарт мер социальной поддержки для всех регионов страны, сообщает интернет-портал El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами необходимо до 1 декабря текущего года разработать единый стандарт мер социальной поддержки для всех регионов. Нужно упразднить все сомнительные и неэффективные социальные выплаты и пособия. В этом вопросе надо поставить точку.

Мы будем принимать меры для сохранения социальной справедливости и снижения иждивенческих настроений. Задача Правительства — создать равные условия для всех. Граждане же должны стремиться работать и обеспечивать себя и свои семьи", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Кабмина также отметил необходимость внедрения новых методов контроля и мониторинга оказания госуслуг с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта.

До 1 ноября текущего года совместно с Министерством цифровизации планируется запустить Единую цифровую платформу социальной сферы при Министерстве труда.

Кроме того, профильным органам поручено обеспечить оперативное согласование законопроекта о внесении изменений в Социальный кодекс, предусматривающего внедрение механизмов социального аудита.

Вчера Президент Казахстана указал на негативные последствия введения льгот для неполных семей, что привело к росту разводов и занесло Казахстан в мировые «антилидеры» по этому показателю.

«Мы сами поощряем лень и иждивенчество», — добавил он, обвинив Правительство в 15-летнем попустительстве социального мошенничества.

Президент поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах, чтобы устранить неравенство и оптимизировать бюджет.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы рекордно используют пенсионные накопления на жилье и лечение.