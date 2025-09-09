В Казахстане упразднят неэффективные пособия и выплаты: до 1 декабря разработают новый стандарт

"Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами необходимо до 1 декабря текущего года разработать единый стандарт мер социальной поддержки для всех регионов. Нужно упразднить все сомнительные и неэффективные социальные выплаты и пособия. В этом вопросе надо поставить точку.
Мы будем принимать меры для сохранения социальной справедливости и снижения иждивенческих настроений. Задача Правительства — создать равные условия для всех. Граждане же должны стремиться работать и обеспечивать себя и свои семьи", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Глава Кабмина также отметил необходимость внедрения новых методов контроля и мониторинга оказания госуслуг с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта.
До 1 ноября текущего года совместно с Министерством цифровизации планируется запустить Единую цифровую платформу социальной сферы при Министерстве труда.
Кроме того, профильным органам поручено обеспечить оперативное согласование законопроекта о внесении изменений в Социальный кодекс, предусматривающего внедрение механизмов социального аудита.
Вчера Президент Казахстана указал на негативные последствия введения льгот для неполных семей, что привело к росту разводов и занесло Казахстан в мировые «антилидеры» по этому показателю.
«Мы сами поощряем лень и иждивенчество», — добавил он, обвинив Правительство в 15-летнем попустительстве социального мошенничества.
Президент поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах, чтобы устранить неравенство и оптимизировать бюджет.
Ранее мы сообщали, что казахстанцы рекордно используют пенсионные накопления на жилье и лечение.