«Ждали, что мы упадем на колени». Лукашенко заявил, как экономика Беларуси отреагировала на санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не стала банкротом и не упала на колени из-за санкций, сообщает пресс-служба президента.
Так, глава страны подчеркнул, что в течение последней пятилетки национальной экономикой Беларуси и банковским сектором вместе с ней были пережиты беспрецедентные вызовы. Лукашенко подчеркнул, что против республики приняли просто невиданные, драконовские санкции.
— Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились, — подчеркнул он.
При этом белорусский лидер признал, что из-за санкций возникли трудности, которых не станет пока меньше.
— Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше, — заметил глава Беларуси.
Но еще Лукашенко обратил внимание, что это именно та цена, которую странам, которые ведут независимую политику, приходится платить за свой суверенитет. И указал, что в этом смысле Беларусь многому научилась и продолжает учиться.
Глава республики подметил, что различного рода угрозы никуда не исчезли, а борьба за влияние, ресурсы (также и финансовые), умы людей становится все жестче и непредсказуемое.
— Мы продолжаем сражаться за мир, стабильность, уверенность наших людей в завтрашнем дне, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался». И еще глава страны оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке».
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.