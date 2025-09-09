Ричмонд
В Омске на Московке построят 17-этажный дом

Общая площадь жилых помещений составит более 13 тысяч квадратных метров.

Источник: соцсети

В Ленинском округе города Омска появится новая высотка. Департамент архитектуры выдал разрешение на строительство 17-этажного дома вблизи Сибирского проспекта. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале.

Застройщик — компания «Московка-дом3» — планирует возвести современное жилое здание с подземным этажом. В доме будет 232 квартиры: 58 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 58 трёхкомнатных.

Общая площадь жилых помещений составит более 13 тысяч квадратных метров. Кроме квартир, в доме разместятся коммерческие помещения общей площадью около 300 квадратных метров.