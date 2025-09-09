Президент Беларуси Лукашенко недоволен ростом инфляции в Беларуси выше прогноза в 5%, сообщила пресс-служба президента.
На тенденцию растущей инфляции белорусский лидер обратил внимание на совещании с аппаратом Нацбанка и руководством белорусских банков. Лукашенко подчеркнул, что главной задачей Нацбанка и всей банковской системы является поддержание ценовой стабильности.
Было отмечено, что сейчас темп прироста потребительских цен к июлю 2024-го уже составляет 7,4%. В августе инфляция уменьшилась на 0,3%, но все же превышает годовой целевой параметр — до 5%.
В связи с этим Лукашенко потребовал остановить рост инфляции, сказав, что в данном процессе слабо прослеживается роль Нацбанка.
— Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения, — поручил глава страны.
Затем белорусский президент сказал, что белорусским предприятиям необходим низкий уровень инфляции, чтобы можно было планировать долгосрочные инвестиции. И пояснил, зачем простым белорусам тоже нужна низкая инфляция.
— Людям — для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения, — констатировал глава государства.
Также Александр Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался». И еще глава страны оценил золотой запас Беларуси и сказал не сидеть на «кубышке».
Кроме того, президент заявил, что Беларусь не стала банкротом и не упала на колени из-за санкций.
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.