Нацбанк предупредил белорусов о незаконных онлайн-сервисах для получения денег

Нацбанк назвал незаконными сервисы онлайн-заимствования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк предупредил белорусов о незаконных сервисах для онлайн-заимствования денег и расчетов, сообщает сайт финрегулятора.

Так, в Нацбанке проинформировали о фиксирующихся в Беларуси случаях деятельности незаконных сервисов онлайн-заимствования. Такие сервисы предлагают белорусам заключение договоров займа и проведение по ним расчетов в онлайн-режиме.

В Нацбанке подчеркнули, что в Беларуси заключать договоры займа денежных средств онлайн в специализированных сервисах могут лишь зарегистрированные операторы, включенные в реестр.

— Деятельность организаций, не включенных в реестр, является незаконной, — пояснили в пресс-службе.

Также в Нацбанке обратили внимание на то, что белорусы, которые пользуются услугами незарегистрированных операторов сервисов онлайн-заимствования могут не только потерять деньги, но и рискуют оказаться вовлеченными в разного рода мошеннические схемы.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался».

Еще белорусский лидер недоволен ростом инфляции в Беларуси выше прогноза в 5%.

